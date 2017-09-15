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Общество

Отопительный сезон начнется в Дзержинске 25 сентября

15 сентября 2017 18:44  [52] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Отопительный сезон в многоквартирных домах Дзержинска начнется 25 сентября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города 15 сентября 2017 года.

По словам директора департамента городского хозяйства администрации Дзержинска Дениса Дергунова, с 18 сентября в Дзержинске начнется пробный пуск отопительных систем с выполнением комплекса пуско-наладочных мероприятий. Данное мероприятие проводится ежегодно. Его цель - определение фактической готовности к работе в зимних условиях теплоэнергетических объектов, систем теплоснабжения и потребителей тепла.

Пробный пуск включает в себя проведение пробных топок от котельных в соответствии с разработанным графиком, а также пробный пуск тепла от Дзержинской ТЭЦ в учреждения соцсферы.

По мере завершения пробного пуска объектов теплоснабжения системы отопления зданий социальной сферы будут переведены (по заявкам) в рабочий режим.

"В этом году мы не будем дожидаться, пока наступят климатические параметры, необходимые для начала отопительного сезона. Отопительный сезон в многоквартирных домах Дзержинска начнется 25 сентября", - пояснил Дергунов.

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