Нижегородская администрация в восьмой раз выставила на торги участок под строительство спортшколы в Советском районе

Администрация Нижнего Новгорода в восьмой раз выставила на аукцион право аренды участка под строительство юношеской спортшколы в Советском районе. Об этом сообщается в документе на сайте администрации.
На торги выставлено право заключения договора аренды земельного участка площадью 6 818 кв метров, расположенного по адресу: ул. Маршала Малиновского у д.12. Аукцион назначен на 20 октября 2017 года. Сумма ежегодной арендной платы предлагается администрацией в размере 2,305 млн рублей.
Напомним, в апреле 2016 года администрация уменьшила срок аренды участка по сравнению с предыдущими аукционами (с десяти до трех лет) и снизила сумму ежегодной арендной платы (с 4,059 до 2,018 млн рублей). Семь планируемых ранее аукционов не состоялись из-за отсутствия заявок.
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