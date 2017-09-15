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Спорт

Юная нижегородка Вероника Шубенкова стала победительницей первенства Европы по шахматам

16 сентября 2017 11:14  [107] Спорт
Вероника Шубенкова

Вероника Шубенкова

Фото: с сайта Федерации шахмат Нижегородской области

Юная нижегородка Вероника Шубенкова стала победительницей первенства Европы по шахматам. Об этом сообщается на официальном сайте региональной Федерации шахмат.

С 5 по 14 сентября в Румынии (Мамая) проходило юношеское первенство Европы по шахматам. В борьбе участвовали 1142 юных шахматиста со всей Европы, из них шестеро - из Нижегородской области.

Вероника Шубенкова (г.Бор, тренер Гузель Якушенкова) набрала 7,5 очков из 9 и стала первой среди девочек до 10 лет. Серебряная медаль среди девочек до 8 лет досталась нижегородке Эвелине Завиваевой (тренеры – Евгений Гольцев/ Станислав Войцеховский).

Алена Корчагина (тренер Виктор Купоросов) в турнире девушек до 18 лет и Екатерина Гольцева (тренер Светлана Вифлеемская) среди девушек до 16 лет заняли шестое место, Эмилия Завиваева (тренер Антон Яценко) - 42 место среди девочек до 12 лет.

"Единственный юноша из Нижегородской области Денис Сакуло (Кстово, тренер Александр Рубцов), принявший участие в первенстве Европы, выступил очень достойно, набрал 5,5 очка из 9, прибавил 156 пунктов рейтинга и занял 26 место среди юношей до 16 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, что в июне 2017 года Вероника Шубенкова стала двукратной победительницей первенства мира.

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