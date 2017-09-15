ООО "Виадук" займется ремонтом надземного перехода через Окский съезд в Нижнем Новгороде

ООО "Виадук" займется ремонтом надземного пешеходного перехода через Окский съезд в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Аукцион прошел 14 сентября 2017 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 1,042 тысячи рублей. ООО "Престиж" оценило работы в 894,7 тысяч рублей, ООО "Виадук" - в 880 тысяч рублей. Последняя организация и стала победителем торгов.
Напомним, что в ремонтные работы, помимо реставрации конструкций, покраски металлических элементов, входит организация партерных, мавританских и обыкновенных газонов на площади 100 кв. метров. Работы должны быть выполнены до 1 ноября 2017 года.
СПРАВКА:
ООО "Виадук" зарегистрировано в 2012 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Генеральный директор и учредитель – Иван Пивсаев. Основной вид деятельности – "специализированные строительные работы".
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