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Происшествия

Электроснабжение в населенных пунктах региона восстановлено после сбоя 16 сентября

17 сентября 2017 11:02  [27] Происшествия

Электроснабжение в населенных пунктах региона восстановлено после сбоя 16 сентября. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области.

К отключению электроэнергии привел атмосферный фронт, сопровождавшийся грозами, ливнями и сильными порывами ветра до 25 м/с. Он вызвал ряд технологических нарушений в работе Рязанского, Владимирского, Нижегородского, Кировского и Тульского электросетевых комплексов.

Согласно информации, по состоянию на вечер 2016 года ремонтные работы полностью завершены. Как сообщает ПАО "МРСК Центра и Приволжья", в ремонте принимала участие 151 бригада, 380 человек, 156 единицы спецтехники.

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