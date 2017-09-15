Электроснабжение в населенных пунктах региона восстановлено после сбоя 16 сентября Происшествия

Электроснабжение в населенных пунктах региона восстановлено после сбоя 16 сентября. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области.

К отключению электроэнергии привел атмосферный фронт, сопровождавшийся грозами, ливнями и сильными порывами ветра до 25 м/с. Он вызвал ряд технологических нарушений в работе Рязанского, Владимирского, Нижегородского, Кировского и Тульского электросетевых комплексов.

Согласно информации, по состоянию на вечер 2016 года ремонтные работы полностью завершены. Как сообщает ПАО "МРСК Центра и Приволжья", в ремонте принимала участие 151 бригада, 380 человек, 156 единицы спецтехники.