БК "НН" обыграл турецкий клуб "Тофаш" 16 сентября Спорт

БК "НН" обыграл турецкий клуб "Тофаш" 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского баскетбольного клуба.

Согласно информации, во втором матче на предсезонном турнире Gloria Cup "Нижний Новгород" одержал над турецким клубом "Тофаш" со счетом 85:81 (21:24, 25:7, 18:17, 21:33). Самым результативным в составе "НН" стал Иван Стребков с 22 очками. У Ильи Попова - 18, Александр Захаров отметился 11 очками и девятью подборами.

По итогам двух игр нижегородцы заняли второе место в группе "В" с одной победой и одним поражением.