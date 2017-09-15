Готовность тепловых сетей по жилому фонду Нижнего Новгорода составляет 90% по данным на 15 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Готовность тепловых сетей по жилому фонду Нижнего Новгорода составляет 90% по данным на 15 сентября 2017 года. Об этом сообщает управление общественных связей ОАО "Теплоэнерго".

В соответствии с постановлением главы администрации Нижнего Новгорода с 15 сентября 2017 года ОАО "Теплоэнерго" приступило к пробному пуску систем теплоснабжения. "Пробные пуски являются завершающим этапом подготовки системы теплоснабжения к работе в осенне-зимний период. В ходе пробных топок специалисты "Теплоэнерго" проверяют оборудование котельных и работу тепловых сетей на предмет выявления возможных дефектов для их незамедлительного устранения", - говорится в сообщении.

Согласно информации, технологический процесс проходит в соответствии с утвержденным графиком. До начала отопительного сезона будут проведены пробные пуски систем теплоснабжения от всех источников, находящихся под управлением компании. "Регламент проведения пробных топок не предусматривает повышения температуры внутреннего воздуха в помещениях", - отмечается в информации.

Как сообщает "Теплоэнерго", после окончания пробного протапливания система теплоснабжения останется заполненной сетевой водой и будет находиться под избыточным давлением до начала отопительного сезона. "Ремонтные и профилактические работы были выполнены на каждой котельной. Все трубопроводы были подвергнуты гидравлическим испытаниям. Те, которые не выдержали испытаний, были отремонтированы. К пуску тепла мы готовы, как только выйдет распоряжение муниципалитета. Уже несколько лет мы применяем двухэтапную технологию пуска тепла: заблаговременное заполнение и установка систем на циркуляцию, а затем, с официальным началом отопительного сезона - нагрев теплоносителя", - отметил гендиректор компании Александр Котельников.

По состоянию на 15 сентября уровень готовности потребителей к началу отопительного сезона достаточно высокий. По социальным объектам готовность составляет 97%, а по жилым домам около 90%.

СПРАВКА:

В соответствии с действующими нормами начало отопительного периода устанавливается, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд держится ниже +8 градусов по Цельсию. Отопительный период должен начинаться со дня, следующего за последним днем указанного периода. В первую очередь к теплу будут подключаться объекты социальной сферы: детские сады, школы и медицинские учреждения.