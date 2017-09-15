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Две лоджии сгорели в доме в Московском районе Нижнего Новгорода 17 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре в квартире девятиэтажного дома на ул. Березовская поступило в ЦУКС МЧС около 09:00. Прибывшие пожарные эвакуировали по лестничным маршам 20 жильцов дома. Никто не пострадал.
По данным ГУ МЧС, в результате пожара сгорело личное имущество в квартире на восьмом этаже, внутренняя отделка, лоджия, а также лоджия соседней квартиры на общей площади 20 кв.метров.
По предварительным данным, к пожару привело нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации сетевого фильтра.
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