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Общество

"Т Плюс" заменит изоляцию на 2,3 км трубопроводов в Кстовском районе Нижегородской области до конца 2017 года

18 сентября 2017 10:46  [58] Общество

Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала "Т Плюс" проводят замену изоляции на 2,3 км трубопроводов в Кстовском районе Нижегородской области до конца 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании 18 сентября.

Программа работ, которые производятся в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, предусматривает замену изоляции в общей сложности 2,3 км трубопроводов тепловых сетей в городе и районе. Наиболее крупные работы в городе Кстово проводятся на проспекте Капитана Рачкова, улице Школьной, а также на улице Магистральной в деревне Афонино, на территории которой расположен крупный жилой массив многоэтажной застройки. Общая стоимость работ составляет более 2 млн рублей.

Работы проводятся в рамках программы группы "Т Плюс" "Re: Конструкция 2017", направленной на повышение качества услуг теплоснабжения для конечных потребителей. "Масштабная замена изоляции трубопроводов, осуществляемая в этом году, даст возможность снизить потери при транспортировке тепловой энергии, повысить надежность и эффективность теплоснабжения потребителей города и района", – отметил технический директор – главный инженер КТС Павел Смыслов.

СПРАВКА:
Производственная площадка Кстовские тепловые сети (КТС) была образована в структуре Нижегородского филиала "Т Плюс" в связи с заключением концессионного соглашения по управлению Группой "Т Плюс" теплосетевыми активами Кстова и Кстовского района и приступила к работе с начала 2017 года.

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