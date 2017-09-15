Мужчина пострадал на пожаре из-за возгорания электроплитки в Павлове Нижегородской области 17 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина пострадал на пожаре из-за возгорания электроплитки в Павлове Нижегородской области 17 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в личном жилом доме на ул. Снежная в городе Павлово поступило в ЦУКС МЧС в 19:55. В результате пожара 55-летний хозяин дома получил ожоги второй и третьей степени на 35% тела. Пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу г. Павлово.

По данным МЧС, в итоге сгорел дом на площади 35 кв.метров. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электроплитки.