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Происшествия

Мотоциклист погиб в ДТП в Кстовском районе Нижегородской области 17 сентября

18 сентября 2017 12:37  [46] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мотоциклист погиб в ДТП в Кстовском районе Нижегородской области 17 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 15:30 на 5 км автодороги Большая Ельня – Ольгино. Согласно информации, 65-летняя женщина-водитель на автомобиле Kia при выезде с второстепенной дороги совершила столкновение с мотоциклом Stels. В результате ДТП 43-летний водитель мотоцикла погиб.

Кроме того, утром этого же дня в 06:35 на ул. Магистральная, 110 в деревне Афонино 33-летний водитель Mitsubisi выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ 21120. В результате ДТП погиб 48-летний водитель ВАЗа.

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