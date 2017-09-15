Мотоциклист погиб в ДТП в Кстовском районе Нижегородской области 17 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мотоциклист погиб в ДТП в Кстовском районе Нижегородской области 17 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 15:30 на 5 км автодороги Большая Ельня – Ольгино. Согласно информации, 65-летняя женщина-водитель на автомобиле Kia при выезде с второстепенной дороги совершила столкновение с мотоциклом Stels. В результате ДТП 43-летний водитель мотоцикла погиб.

Кроме того, утром этого же дня в 06:35 на ул. Магистральная, 110 в деревне Афонино 33-летний водитель Mitsubisi выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ 21120. В результате ДТП погиб 48-летний водитель ВАЗа.