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Бизнес

Более 200 человек примут участие в Мальтийско-российском бизнес-форуме в Нижнем Новгороде 20 сентября

18 сентября 2017 13:09  [82] Бизнес
Нижегородская ярмарка

Нижегородская ярмарка

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 200 человек примут участие в Мальтийско-российском бизнес-форуме в Нижнем Новгороде 20 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба почетного консула Мальты в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, в 2017 году Нижний Новгород был выбран местом проведения бизнес-форума, приуроченного к 50-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Мальтой. Ранее форум проводился в Москве.

Как сообщается в пресс-релизе, в состав делегации Мальты войдут представители деловых кругов страны, сотрудники компаний, заинтересованных в установлении контактов с российским бизнесом. Планируется, что участниками мероприятия станут около 200 человек.

"Центральными темами форума станут вопросы торгово-экономического сотрудничества в сфере туризма, образования, недвижимости, спорта, сельского хозяйства, судостроения, автомобилестроения, двусторонних инвестиций, финансовые и юридические услуги, возможность получения гражданства и вида на жительство Мальты. Мальтийско-российский бизнес-форум призван стать катализатором развития экономических отношений между Россией и Мальтой и местом открытого обсуждения перспектив сотрудничества в различных сферах", - говорится в сообщении.

Форум пройдет 20 сентября в Гербовом зале Нижегородской ярмарки на базе Почетного консульства Мальты. Также в рамках визита делегации Республики Мальта в Нижний Новгород запланированы встречи с руководством региона, представительством министерства иностранных дел РФ, а также бизнес-переговоры по ранее установленным контактам.

Напомним, что почётное консульство Республики Мальта открылось в Нижнем Новгороде 25 мая 2017 года. Почетным консулом республики с декабря 2016 года является Олег Зайцев.

 

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