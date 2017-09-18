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Общество

Синоптики прогнозируют слабые заморозки на почве в Нижегородской области 21 сентября

18 сентября 2017 13:30  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют слабые заморозки на почве в Нижегородской области 21 сентября 2017 года. Об этом сообщает нижегородский гидрометцентр 18 сентября 2017 года.

Согласно информации, 18 и 19 сентября атмосферное давление будет расти. Кратковременные дожди пройдут местами. Южные ветры принесут теплую погоду: преобладающая температура воздуха днем около +20°, ночью +12…+14°.

Под влиянием антициклона 20 и 21 сентября прогнозируется небольшая облачность, без дождей. Максимальная температура при северо-западных умеренных ветрах +16…+18°, минимальная ночью +7…+9°.

В сообщении говорится, что 21 сентября местами по Нижегородской области на поверхности почвы уже возможны слабые заморозки.

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