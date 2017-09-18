Нижегородец обвиняется в убийстве сожительницы по неосторожности Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Ленинского района Нижнего Новгород обвиняется в убийстве сожительницы по неосторожности. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 18 сентября 2017 года.



По версии следствия, ночью 29 августа 2017 года в квартире дома на ул. Подводников между сожителями произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес 35-летней женщине множественные удары руками и палкой по голове и телу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.



Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Он не трудоустроен, ранее был судим за причинение вреда здоровью с использованием оружия.



Следователям 56-летний мужчина пояснил, что вину в совершении инкриминируемого ему преступления он признает в полном объеме, а причиной ссоры послужило то, что погибшая оскорбила его мать.



Уголовное дело в отношении нижегородца возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).