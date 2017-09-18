Российское правительство утвердило календарь праздников на 2018 год Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложенный министерством труда график праздничных и выходных дней на 2018 год. Утвержденный проект размещен на сайте правительства России.



В соответствии с графиком, с учетом предновогодних дней 2017 года праздничными днями установлены: 30 декабря 2017 года – 8 января 2018 года, 23 – 25 февраля, 8 – 11 марта, 29 апреля – 2 мая, 9 мая, 10 – 12 июня и 3 – 5 ноября.



Напомним, на 2017 год (с учетом предновогодних дней 2016 года) установлено 27 праздничных дней: 31 декабря - 8 января; 23 февраля – 26 февраля; 8 марта, 29 апреля – 1 мая; 6 мая – 9 мая; 10 июня – 12 июня; 4 ноября – 6 ноября.