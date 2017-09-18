Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
18 сентября 2017 14:33  [9] Российское правительство утвердило календарь праздников на 2018 год
18 сентября 2017 14:31  [21] Нижегородская администрация объяснила отмену пятого конкурса на новые частные маршруты ошибкой в документации
18 сентября 2017 14:22  [36] Нижегородские ресурсоснабжающие организации направили 1,9 млрд рублей на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 года
18 сентября 2017 14:11  [44] "Нижегородский водоканал" намерен выделить 53 млн рублей на реконструкцию КНС "Кавказ" в Канавинском районе
18 сентября 2017 14:05  [168] Московский "Архслон" победил в архитектурном конкурсе на концепцию развития нижегородской Стрелки
18 сентября 2017 13:46  [24] Всероссийская акция в защиту животных "Закон нужен сейчас" в Нижнем Новгороде 17 сентября
18 сентября 2017 13:30  [87] Синоптики прогнозируют слабые заморозки на почве в Нижегородской области 21 сентября
18 сентября 2017 12:44  [146] Администрация Нижнего Новгорода планирует отремонтировать автопроезд к рынку "Герц" к октябрю 2017 года
18 сентября 2017 12:41  [174] Нижегородская администрация заявила о возможности пересмотра отмены маршрутов при экономическом обосновании
18 сентября 2017 12:33  [174] Нижегородское правительство определило количество такси и условия их работы на время проведения ЧМ
Общество

Российское правительство утвердило календарь праздников на 2018 год

18 сентября 2017 14:33  [9] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложенный министерством труда график праздничных и выходных дней на 2018 год. Утвержденный проект размещен на сайте правительства России.

В соответствии с графиком, с учетом предновогодних дней 2017 года праздничными днями установлены: 30 декабря 2017 года – 8 января 2018 года, 23 – 25 февраля, 8 – 11 марта, 29 апреля – 2 мая, 9 мая, 10 – 12 июня и 3 – 5 ноября.

Напомним, на 2017 год (с учетом предновогодних дней 2016 года) установлено 27 праздничных дней: 31 декабря - 8 января; 23 февраля – 26 февраля; 8 марта, 29 апреля – 1 мая; 6 мая – 9 мая; 10 июня – 12 июня; 4 ноября – 6 ноября.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph