Нижегородская гострудинспекция расследует смерть работника жилищно-ремонтного треста Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует несчастный случай со смертельным исходом, произошедший в производственном жилищно-ремонтном тресте ООО "Сормовский ПЖРТ "Комсомольский". Об этом пресс-служба инспекции сообщила 18 сентября 2017 года.

Согласно информации, 16 сентября 2017 года в 11:30 во время работ по вывозу мусора со двора жилого многоквартирного дома по ул. Зайцева водитель спецавтомашины, сдавая назад, совершил наезд на своего 52-летнего напарника-оператора.

От полученных травм пострадавший скончался.