Депутаты ЗС НО предложили освободить от налога обслуживающие льготников транспортные предприятия Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) предложили освободить от налога на имущество транспортные предприятия, обслуживающие льготные категории граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента по итогам заседания комитета по транспорту и дорожному хозяйству, которое состоялось18 сентября 2017 года.

Депутаты рассмотрели проект изменений в областной закон "О налоге на имущество организаций". Комитетом предложена поправка, суть которой - освободить от налога на имущество предприятия, осуществляющие перевозку льготных категорий граждан общественным транспортом.

"Все заинтересованы в том, чтобы наши автобусы были комфортными для пассажиров, транспорт ходил регулярно, без опозданий. Очевидно, что для этого необходимо создавать условия для эффективного развития транспортных предприятий. В случае одобрения нашей инициативы у них будет возможность направить дополнительные средства на поддержание автобусов и троллейбусов в надлежащем состоянии, внедрение спутниковой навигации ГЛОНАСС и другие важные задачи", - сказал председатель комитета Владимир Солдатенков.

Проект изменений в закон "О налоге на имущество организаций" в части предложенной комитетом поправки рекомендован к принятию на заседании Законодательного собрания 26 сентября в двух чтениях.



СПРАВКА:

В Нижегородской области предприятия, осуществляющие перевозку льготных категорий граждан автомобильным транспортом в межмуниципальном и муниципальном сообщении, имеют на балансе порядка 1,5 тысяч автобусов (в т.ч. на балансе предприятий в Нижнем Новгороде около 700 автобусов).