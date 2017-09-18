Администрация Сарова Нижегородской области призвала граждан сохранять спокойствие при звуках электросирен 19–22 сентября Общество

Проверка системы оповещения о ЧС пройдет в Сарове Нижегородской области 19 – 22 сентября 2017 года. Об этом пресс-служба администрации города сообщила 18 сентября.



Согласно информации, испытание системы централизованного оповещения при чрезвычайных ситуациях проведет управление по делам ГОиЧС. Отмечается, что оно предусматривает проверку работы электросирен.



Администрация Сарова призвала граждан при звуках электросирен сохранять спокойствие.