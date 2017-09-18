Двое несовершеннолетних нижегородцев задержаны по подозрению в избиении мужчины до смерти Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое несовершеннолетних нижегородцев задержаны по подозрению в избиении мужчины до смерти. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Нижегородской области 18 сентября 2017 года.

Согласно информации полиции, днем 6 августа 2017 года ранее не судимые молодые люди, находясь в лесном массиве около озера Сортировочное, причинили ранее знакомому мужчине черепно-мозговую травму, в результате которой потерпевший впоследствии умер.

14 сентября молодые люди были задержаны правоохранителями, они подозреваются в совершении преступления по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).