Фото:
Двое несовершеннолетних нижегородцев задержаны по подозрению в избиении мужчины до смерти. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Нижегородской области 18 сентября 2017 года.
Согласно информации полиции, днем 6 августа 2017 года ранее не судимые молодые люди, находясь в лесном массиве около озера Сортировочное, причинили ранее знакомому мужчине черепно-мозговую травму, в результате которой потерпевший впоследствии умер.
14 сентября молодые люди были задержаны правоохранителями, они подозреваются в совершении преступления по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+