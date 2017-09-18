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Происшествия

Суд взыскал 500 тысяч рублей в пользу нижегородки за смерть ее мужа в ДТП

18 сентября 2017 17:38  [77] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Борский городской суд взыскал 500 тысяч рублей в пользу нижегородки за смерть ее мужа в ДТП. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 18 сентября 2017 года.

Согласно информации, местная жительница обратилась в суд с иском к деревообрабатывающей компании, занимающейся, в том числе и перевозками лесоматериалов, о возмещении морального вреда, причиненного ей гибелью супруга в ДТП, виновником которого стал работник компании, выполнявший рейс по маршруту: г. Выборг - г. Светогорск в Ленинградской области.

Судом было установлено, что грузовик Scania врезался в Man под управлением супруга истицы.

"В результате столкновения данных транспортных средств, водители, а также пассажир одной из автомашин, получили тяжкие телесные повреждения, которые повлекли их смерть на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Виновником ДТП был признан водитель автомобиля Scania, принадлежащей деревообрабатывающей компании. Он также погиб в аварии.

Суд пришел к выводу о том, что обязанность возмещения морального вреда истице должна быть возложена на работодателя виновника аварии. Представители деревообрабатывающей компании в суд не явились. Дело было рассмотрено в порядке заочного судопроизводства.

Решение суда не вступило в законную силу.

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