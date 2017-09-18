XXXI Пушкинский фестиваль "Болдинская осень" пройдет в Нижнем Новгороде 16-26 ноября (программа) Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

XXXI Пушкинский фестиваль "Болдинская осень" пройдет в Нижнем Новгороде 16-26 ноября (программа). Об этом сообщает Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина.



Согласно информации, фестиваль откроется 16 ноября одноактными операми "Моцарт и Сальери" (18+) и "Алеко" (18+).



17 ноября состоится показ балета "Лебединое озеро" при участии солистов балета города Самары, 18 ноября – лирические сцены в трех действиях "Евгений Онегин" (18+) при участии артиста из Санкт-Петербурга Александра Кузнецова, 19 ноября - показ премьерного спектакля "Жизель" (18+), 20 ноября с гастрольным спектаклем "Мастер и Маргарита" (18+) выступит марийский театр оперы и балета им. Сапаева (город Йошкар - Ола).

21 ноября пройдет выездной музыкальный концерт в литературно-мемориальном музее-заповеднике Пушкина (18+) (с. Большое Болдино), 22 ноября –показ балета "Бахчисарайский фонтан" (18+) при участии дирижера Сергея Кондрашова (Москва), 23 ноября – опера "Мазепа" (18+) при участии народного артиста РФ Владимира Ванеева (Санкт - Петербург), 24 ноября - балет "Щелкунчик" (18+) при участии заслуженных артистов Марий Эл, 25 ноября - показ оперы "Пиковая дама" (18+) при участии артистов из Казани, Екатеринбурга и Москвы.

Завершится праздник заключительным концертом с участием артистов и гостей фестиваля (18+). Начало всех мероприятий в 18:00.



Напомним, что XXX Пушкинский фестиваль "Болдинская осень" прошел в Нижнем Новгороде 17-25 ноября 2016 года.