Нижегородская администрация планирует прокредитоваться на 252 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Администрация Нижнего Новгорода планирует прокредитоваться на 252 млн рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.



Согласно информации, на 9 октября 2017 года назначено восемь аукционов. Два из них (по 18 млн рублей) на право открытия кредитных ресурсов с установлением лимита задолженности в сумме 200 млн рублей, еще три линии (по 27 млн рублей) с лимитом задолженности на общую сумму 300 млн рублей, еще три (по 45 млн рублей) – с лимитом 500 млн рублей. Срок каждой линии составляет один год. Годовой процент по кредиту составляет 9%.



Напомним, что семь из 13 аукционов на открытие кредитных линий Нижнему Новгороду не состоялись 31 июля 2017 года.