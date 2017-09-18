Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Экономика
18 сентября 2017 19:13  [59] Нижегородская администрация планирует прокредитоваться на 252 млн рублей
18 сентября 2017 18:50  [98] Комиссия по бюджету одобрила кандидатуру Ирины Семашко на пост председателя контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода
18 сентября 2017 15:51  [164] Нижегородская администрация планирует повторно использовать демонтированную с ул. Б.Покровской брусчатку
18 сентября 2017 15:44  [133] Пять районов Нижегородской области имеют уровень развития ниже среднего по итогам I полугодия 2017 года
15 сентября 2017 18:06  [353] Нижегородское правительство рассчитывает создать три тысячи рабочих мест по итогам VI бизнес-саммита
15 сентября 2017 13:17  [285] РФЯЦ ВНИИЭФ займется отработкой технологий демонтажа атомных подводных лодок методом взрыва
14 сентября 2017 18:15  [201] Нижегородское правительство рассчитывает к 2021 году создать в регионе IT-кластер из 300 компаний
14 сентября 2017 17:20  [410] Нижегородское правительство подписало соглашение о сотрудничестве с инжиниринговой компанией "Атомстройэкспорт"
14 сентября 2017 16:56  [254] Горадминистрация объявила еще два аукциона на право развития территорий в Нижнем Новгороде
14 сентября 2017 12:10  [190] Объем отгрузки товаров предприятиями Дзержинска в I полугодии вырос на 4,4% - до 42,6 млрд рублей
Экономика

Нижегородская администрация планирует прокредитоваться на 252 млн рублей

18 сентября 2017 19:13  [59] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Администрация Нижнего Новгорода планирует прокредитоваться на 252 млн рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, на 9 октября 2017 года назначено восемь аукционов. Два из них (по 18 млн рублей) на право открытия кредитных ресурсов с установлением лимита задолженности в сумме 200 млн рублей, еще три линии (по 27 млн рублей) с лимитом задолженности на общую сумму 300 млн рублей, еще три (по 45 млн рублей) – с лимитом 500 млн рублей. Срок каждой линии составляет один год. Годовой процент по кредиту составляет 9%.

Напомним, что семь из 13 аукционов на открытие кредитных линий Нижнему Новгороду не состоялись 31 июля 2017 года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph