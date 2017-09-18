Арзамасский приборостроительный завод отметил 60-летний юбилей со дня выпуска первой продукции Бизнес

Фото: пресс-служба АО "АПЗ"

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина отметил 60-летний юбилей со дня выпуска первой продукции 15 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба АО "АПЗ".

Как отметил на открытии торжественного вечера генеральный директор АО "АПЗ" Олег Лавричев, за свою 60-летнюю историю завод накопил уникальный опыт по разработке серийного производства и сервисного обслуживания гироскопических приборов, систем управления, бортовых ЭВМ, приборов авионики, рулевых приводов, контрольно-поверочной аппаратуры. "В стране и за рубежом хорошо знают расходомерную технику с маркой АПЗ. Высокой оценки специалистов заслужили и медицинские приборы, разработанные и сделанные на нашем заводе. Высочайшее профессиональное мастерство, добросовестность и ответственность – характерные признаки в работе наших конструкторов, инженеров, специалистов и рабочих. Мы многого достигли, и сделали это вместе, одной большой сплоченной заводской семьей", - сказал он.

"Мы активно развиваемся, внедряем инновационные технологии и в производстве, и в своих новых разработках, модернизируем линейки оборудования, создаем новые цеха и участки, а в них сотни новых рабочих мест. Ежегодно мы растем в объемах производства, товарной номенклатуре, денежной выручке, при этом мы обеспечиваем все социальные гарантии и обязательства - как перед своими сотрудниками, так и перед государством. Мы участвуем в развитии города и региона, возрождаем православные храмы и помогаем спорту, не забываем о детях и молодежи, поддерживаем нашу большую ветеранскую организацию", - подчеркнул гендиректор АПЗ.

Поздравить приборостроителей с юбилеем приехал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, который поблагодарил заводчан за труд. "Чтобы обеспечить безопасность страны, нужно "умное" современное оружие. И вот эти "мозги" и эта современность создаются вами. Спасибо вам большое за то, что мы чувствуем себя надежно, уверенно", - сказал губернатор.

"Вот уже 60, а на пенсию никто не отпустит! Напротив, сейчас очень актуальна и востребована ваша деятельность и продукция, которую вы производите. Всем заводчанам желаю личного счастья, здоровья, любви, а заводу – процветания", - отметил член Совета Федерации ФС РФ Александр Вайнберг.

Юбилей на АПЗ посетили также председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, представители правительства области, депутаты ЗС НО, а также руководители города и района. На торжественном вечере присутствовали и представители акционеров предприятия - генеральный директор АО "Социум-А" Руслан Ашурбейли, советник генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" Валентин Сущевский. Среди почетных гостей был также первый вице-президент Федерации фехтования России, президент Европейской конфедерации фехтования Станислав Поздняков и многие руководители предприятий и организаций области и страны.

На торжественном мероприятии лучшие приборостроители были награждены медалями министерства обороны РФ "За трудовую доблесть" и "За укрепление боевого содружества", почетными грамотами Минпромторга РФ, АО "Социум-А", межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО, почетными дипломами губернатора Нижегородской области, благодарственными письмами правительства Нижегородской области, ЗСНО и другими.

"На сцене для приборостроителей выступали заслуженные деятели искусств региона и детские вокальные и хореографические коллективы Арзамаса. Завершился праздничный вечер концертом группы "Любэ". Николай Расторгуев, поздравляя приборостроителей с юбилеем, заметил, что является ровесником завода, пошутив на этот счет, что в 1957 году произошло два грандиозных события. В завершение праздничного концерта генеральный директор АПЗ Олег Лавричев подарил Николаю Расторгуеву икону хранителя земли нижегородской преподобного Серафима Саровского, пожелав музыкантам дальнейших творческих успехов", - говорится в пресс-релизе.