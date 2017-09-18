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Происшествия

Один человек погиб и два ранено при столкновении иномарки с отбойником в Нижегородской области

19 сентября 2017 10:11  [20] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Один человек погиб и два ранено при столкновении иномарки с отбойником в Навашинском городском округе Нижегородской области 18 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 01:10 на 137 км автодороги Нижний Новгород – Касимов. Согласно информации, 27-летний водитель Peugeot 406 не справился с управлением и совершил наезд на отбойный брус.

В результате ДТП 54-летний пассажир автомобиля погиб. Ещё два пассажира – женщины 41 и 50 лет – госпитализированы с открытыми черепно-мозговыми травмами.

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