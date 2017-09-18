"Аллея молодёжи" в рамках Международного студенческого фестиваля открылась в нижегородском ЖК "Окский берег" Бизнес

Фото: пресс-служба ЖК "Окский берег"

"Аллея молодёжи" в рамках XIX Международного фестиваля молодёжи и студентов открылась в нижегородском ЖК "Окский берег" 16 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Как сообщается в пресс-релизе, Нижегородская область стала одним из первых регионов РФ, принявших участие во всероссийском старте фестиваля. Основные мероприятия, посвященные этому событию, пройдут в октябре 2017 года в Сочи. В Нижегородской области на территории проекта "Окский берег" были открыты сразу два тематических объекта, посвященных старту мероприятия и причисленных к объектам наследия международного фестиваля: Аллея молодёжи в центральной части района и граффити-панно на фасаде одного из домов.

На символическую посадку Аллеи молодежи были приглашены 18 делегаций общественных организаций, партий, представителей профильных министерств, коллективов школ района, экологов, экспертов по вопросам развития окружающей среды, а также жителей "Окского берега".

Как подчеркнула начальник управления гражданско-патриотического воспитания молодежи министерства образования Нижегородской области Наталья Поляшова, выбор места для проведения мероприятия был сделан в пользу молодежного жилого комплекса. "Концепция молодежного, удобного, семейного, но при этом экологически чистого, спортивно- и общественно-ориентированного района – лежит в самой основе нашего проекта. Мы благодарны организатором, что для старта мероприятий всероссийского масштаба выбран именно "Окский берег". Кстати, это стало неким символом и приятным сюрпризом для проекта в день его рождения ("Окскому берегу" исполнилось четыре года), который совпал с днем закладки объектов наследия международного фестиваля", - сказал генеральный директор ИГК "ЭкоГрад" (девелопер проекта "Окский берег") Андрей Рындовский.

"Окский берег" - это уже больше, чем проект. Это уже явление, площадка для обмена мнениями, для работы новых общественных организаций. Мне запомнились многие инициативы, реализованные на территории проекта. Особенно интересным вариантом, неким аналогом "инфраструктурного объекта" в новом жилом комплексе, я бы назвал "Клуб соседей", - прокомментировал руководитель рабочей группы "Общество и власть: прямой диалог" НРО Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Андрей Нестеренко.

"Когда появилась информация об участии Нижегородской области в молодежном мероприятии всероссийского масштаба, даже не возникло никаких сомнений, что основным претендентом на участие станет именно "Окский берег", который уже зарекомендовал себя городской общественной площадкой - новой, молодежной и прогрессивной", - сказал эксперт общественного движения "Народный фронт" Юрий Ряхин.

В свою очередь, руководитель проекта "Школа грамотного потребителя" ("Единая Россия") Александр Рыжов отметил, что "проект набрал хорошие темпы, динамично развивается и расширяется".