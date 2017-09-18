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Происшествия

Суд оставил без изменений приговор жителю Нижегородской области за кражу двух тонн черного металла

19 сентября 2017 10:52  [53] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд оставил без изменений приговор жителю Бутурлинского района Нижегородской области за кражу двух тонн черного металла. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 19 сентября 2017 года.

Согласно информации, в июне 2017 года приговором Бутурлинского районного суда был осужден 29-летний местный житель по ч.3 ст.30, п."б,в" ч.2 ст.158 УК РФ (покушение на кражу) на один год четыре месяца колонии строгого режима.

Судом установлено, что 21 мая около 16:00 молодой человек в состоянии алкогольного опьянения на грузовом автомобиле "ЗИЛ" приехал к складскому помещению в р.п.Бутурлино. Через крышу он проник на территорию склада и пытался похитить лом черного металла весом 2 т 70 кг стоимостью более 21,5 рублей. Мужчина был задержан сотрудниками полиции на месте преступления. Осуждённый ранее неоднократно судим.

Осужденный вину в совершенном преступлении признал, но обжаловал приговор в связи с суровостью назначенного наказания. В августе 2017 года апелляционная инстанция Нижегородского областного суда оставила приговор без изменения.

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