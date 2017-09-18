Евгений Лазарев заявил о возможном конфликте интересов при назначении Ирины Семашко председателем КСП Нижнего Новгорода Политика

Ирина Семашко Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Депутат Гордумы Евгений Лазарев заявил о возможном конфликте интересов при назначении Ирины Семашко председателем контрольно-счетной палаты (КСП) Нижнего Новгорода. Об этом он заявил на заседании комиссии Гордумы по МСУ 19 сентября 2017 года.



На сегодняшнем заседании комиссия согласовала рассмотрение Гордумой вопроса назначения Семашко председателем КСП. Депутат от КПРФ Евгений Лазарев, в свою очередь, увидел "некоторое противоречие и возможный конфликт интересов" в планируемом назначении.



"В сферу контроля департамента экономики попадают ОАО "Теплоэнерго", "Водоканал", работа с закупками - Ирина Николаевна все это согласовывала, а теперь должна контролировать", - отметил Лазарев.

Ирина Семашко в ответ на это уточнила, что департамент экономического развития не проверяет акционерные общества. "Мы, в частности, утверждаем финансовые планы муниципальных предприятий. За те годы, что я работаю, департамент экономики ежегодно проходил порядка 150 проверок контролирующих органов и получил только одно административное наказание от ФАС", - подчеркнула Семашко.



Напомним, на сегодняшний день Ирина Семашко является директором департамента экономического развития администрации города. Эту должность она занимает с лета 2012 года.

Напомним также, что в мае 2017 года Гордума согласовала отставку предыдущего председателя КСП Ольги Башиновой.