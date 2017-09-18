НКС установили новую запорную арматуру на магистральных и распределительных тепловых сетях Дзержинска Общество

АО "Нижегородские коммунальные системы" (НКС, работает в составе Нижегородского филиала группы "Т Плюс") выполнило замену запорной арматуры на магистральных и распределительных тепловых сетях Дзержинска. Об этом пресс-служба группы "Т Плюс" сообщила 19 сентября 2017 года.



Согласно информации, в рамках проекта на трубопроводах тепловых сетей смонтировано 17 современных трехэксентриковых дисковых затворов. Шесть из них установлены на головных участках магистральной теплосети на территории Дзержинской ТЭЦ взамен выработавших ресурс поворотных затворов, которые из-за высокого износа уже не обеспечивали надежного перекрытия потока среды. Девять дисковых затворов смонтированы в тепловых камерах и павильоне магистральных теплосетей №2 вместо обычных задвижек, еще два дисковых затвора установлены на распределительных сетях города.



Современные запорные устройства позволят обеспечить подачу теплоносителя на город раздельно по очередям и секционировать участки магистральных тепловых сетей внутри города. Это в свою очередь повысит живучесть тепловых сетей при возможных внештатных ситуациях на каком-либо из участков – общего отключения теплоносителя, как это было прежде, в таких случаях не потребуется: "Если повреждение случится на одном из двух тепловых выводов с Дзержинской ТЭЦ, данную магистраль можно будет надежно перекрыть с помощью новых затворов, и тепло в город тогда будет поступать по второму магистральному трубопроводу", – пояснил технический директор – главный инженер НКС Алексей Семянов.



Существенно сократится и время устранения повреждений, поскольку конструкция с тройным эксцентриком обеспечивает максимально возможную плотность закрытия затвора, необходимую для проведения ремонтных работ. Кроме того, тройной эксцентриситет (поворот диска устройства в трех плоскостях) предохраняет рабочие поверхности затвора от износа, что обеспечивает новым затворам большую долговечность, а по сравнению с задвижками дисковые затворы гораздо компактнее и удобнее в обслуживании.



Проект технического перевооружения компании НКС стоимостью около 10,5 млн рублей реализован в рамках программы группы "Т Плюс" по повышению качества услуг теплоснабжения для конечных потребителей "Re:Конструкция 2017".



Ранее в текущем году современная запорная арматура – два шаровых крана Ду 500 мм – была установлена в павильоне №1 магистральных теплосетей Дзержинска.



"Проведенные НКС в летнюю ремонтную кампанию технические мероприятия повысят надежность работы системы теплоснабжения города и будут содействовать устойчивому прохождению отопительного сезона", – отметил Семянов.



СПРАВКА:

АО "Нижегородские коммунальные системы" работает в Дзержинске с 2006 года, обслуживает 30 км магистральных тепловых сетей, 156 км муниципальных сетей отопления и горячего водоснабжения и отопления, 36 центральных тепловых пунктов. Входит в состав Нижегородского филиала группы "Т Плюс".