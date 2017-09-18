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Происшествия

Два нежилых дома сгорели в Нижегородской области 18 сентября

19 сентября 2017 12:23  [65] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два нежилых дома сгорели в Нижегородской области 18 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 00:35 поступило сообщение о пожаре в нежилом доме в деревне Фоминское Уренского района. В результате пожара сгорела кровля, внутренняя отделка дома на площади 60 кв.метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. По информации МЧС, доступ в дом был свободным.

Предположительно по этой же причине произошел пожар в доме на ул. Ленина в р.п. Воскресенское. Сообщение о возгорании поступило в 21:30. В результате пожара сгорела кровля, внутренняя отделка дома на площади 36 кв.метров. "Доступ в дом был свободным, и там часто собирались неблагополучные граждане", - отмечается в сообщении.

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