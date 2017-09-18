Банк ВТБ прокредитовал "Нижегородскую Фитнес Группу" на 700 млн рублей Бизнес

Банк ВТБ открыл ООО "Нижегородская Фитнес Группа" (НФГ, владеет клубами World Class и "ФизКульт") кредитную линию в размере 700 млн рублей сроком на 10 лет. Об этом пресс-служба банка сообщила 19 сентября 2017 года.



"Рынок фитнес-услуг – довольно перспективная сфера. Он продолжает расти. При этом уровень проникновения как в целом по стране, так и у нас в Нижегородской области пока не высок: по данным экспертов, на постоянной основе фитнес-услугами сегодня пользуются всего лишь порядка 8-9% жителей города. Мы рады содействовать развитию фитнес-индустрии региона и превращению Нижнего Новгорода в один из самых спортивных городов страны", - приводятся в сообщении слова управляющего корпоративным филиалом банка ВТБ в Нижнем Новгороде Игоря Рожковского.



По словам генерального директора НФГ Елены Фадеевой, группа, являясь лидером в сфере фитнес-услуг Нижегородской области, на сегодняшний день имеет наибольшее количество клубов в регионе.



"В наших планах открыть клубы "ФизКульт" в каждом районе города, чтобы любой нижегородец получил возможность посещать фитнес-центр у дома. Мы рады, что нашим надежным партнёром в этом направлении стал банк ВТБ. Заемные средства будут направлены на реализацию проекта по расширению сети в нижегородском регионе. В частности, на открытие четырех новых клубов - в Московском, Сормовском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода и в г. Дзержинск", - пояснила она.



СПРАВКА:

"Нижегородская Фитнес Группа" работает на рынке с 2004 года. Основная сфера деятельности - предоставление фитнес-услуг физическим лицам в клубах "ФизКульт" и World Class. Сеть "ФизКульт" – 8 фитнес-клубов демократичного формата; World Class — лидер в сегменте "премиум". Клиентами сети являются более 44 тысяч нижегородцев.