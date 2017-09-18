Комиссия по МСУ одобрила создание рабочей группы по предлагаемым Евгением Лазаревым изменениям в регламент нижегородской Думы Политика

Евгений Лазарев Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Комиссия Гордумы по МСУ одобрила создание рабочей группы по предлагаемым Евгением Лазаревым (КПРФ) изменениям в регламент нижегородской Думы. Такое решение депутаты приняли на заседании комиссии 19 сентября 2017 года.



Сегодня замглавы Нижнего Новгорода Михаил Кузнецов ("Патриоты России") предложил не рассматривать предлагаемые Лазаревым изменения в регламент (они, в частности, касаются, процедуры тайного голосования), но создать рабочую группу по данному вопросу. Коллега Евгения Лазарева по фракции Николай Сатаев заявил о необходимости установить сроки создания рабочей группы. Председатель комиссии Ольга Балакина ("Единая Россия") предложила ориентироваться на октябрь 2017 года.



Сам Евгений Лазарев обратил внимание, что, когда он представляет свои правки на заседаниях Гордумы, никто из депутатов не задает ему вопросов, но голосуют при этом против. "Когда я голосую против – я задаю вопросы докладчику, пытаюсь разобраться", - подчеркнул Лазарев.



Начальник юридического управления Гордумы Ирина Маслова, в свою очередь, отметила, что комиссия по регламенту неоднократно рассматривала предложения Лазарева и давала замечания по каждому пункту. "С вашей стороны не было попыток доработать проект", - обратилась она к депутату. Евгений Лазарев на это заявил, что "ни в каком другом виде проект он представлять не будет".



По итогам обсуждения вопроса комиссия поручила Михаилу Кузнецову создать рабочую группу и "желательно не из тех депутатов, которые входят в комиссию по регламенту".



Напомним, что депутаты пять раз отклоняли предлагаемые Евгением Лазаревым изменения в регламент Гордумы. Лазарев предлагает внести изменения в части проведения тайного голосования. Так, согласно его правкам, бюллетень для голосования должен иметь определенный формат, подписываться после голосования одним из членов счетной комиссии и заверяться печатью Думы; за избрание членов счетной комиссии должно вестись открытое голосование и в ее состав не может входить менее трех человек, а также не должны входить глава Нижнего Новгорода и его заместитель.



Предлагаемые правки также касались местонахождения урны для тайного голосования - по предложению депутата она должна стоять в зале заседания и быть изготовленной из прозрачного или полупрозрачного материала.



Депутат также предлагал хранить протокол счетной комиссии с бюллетенями не менее полугода после дня тайного голосования (напомним, что после избрания главы администрации Нижнего Новгорода в декабре 2015 года бюллетени для голосования были уничтожены - в Думе это тогда объяснили тем, что в регламенте не прописано, что с этими бюллетенями делать).



Вопрос регламента Думы впервые был поднят Лазаревым, когда он начал оспаривать избрание нижегородского сити-менеджера Сергея Белова. По мнению депутата, процедура избрания проходила с нарушениями: в регламентирующем правовом акте не было прописано местонахождение урны для бюллетеней - в закрытом помещении или на видном для депутатов, сотрудников администрации и СМИ месте. Кроме того, оспаривалось избрание счетной комиссии для выборов главы горадминистрации. Однако доказать свою правоту в суде Лазареву пока не удалось.



Напомним также, что 1 сентября 2016 года Нижегородский облсуд удовлетворил иск Лазарева об отмене решения от 22 июня 2016 года №148 о внесении изменений в регламент городской Думы, касающегося отмены ведения стенограмм и аудиозаписей заседаний Гордумы. Редакционная правка с этими изменениями не была своевременно донесена до депутатов, а в итоговый документ попала, что и стало поводом для их отмены по суду.