Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
19 сентября 2017 14:16  [46] Находящийся 19 лет в розыске нижегородец был задержан в Мордовии
19 сентября 2017 13:50  [81] Трое нижегородцев осуждены на сроки от 2 до 2,5 лет за разбойное нападение на юриста
19 сентября 2017 13:46  [119] Жительница Нижегородской области подозревается в убийстве малолетнего сына
19 сентября 2017 13:43  [66] Нижегородский облсуд увеличил до 1 млн рублей сумму компенсации с виновника смертельного ДТП
19 сентября 2017 12:34  [169] СК расследует два уголовных дела по фактам травмирования детей в нижегородском батутном центре
19 сентября 2017 12:23  [84] Два нежилых дома сгорели в Нижегородской области 18 сентября
19 сентября 2017 11:12  [253] СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты строителям метро в Нижнем Новгороде
19 сентября 2017 10:52  [96] Суд оставил без изменений приговор жителю Нижегородской области за кражу двух тонн черного металла
19 сентября 2017 10:11  [185] Один человек погиб и два ранено при столкновении иномарки с отбойником в Нижегородской области
18 сентября 2017 18:47  [217] Суд приговорил главбуха МП в Сергаче Нижегородской области к 3,5 годам условно за растрату почти 1,7 млн рублей
Происшествия

Нижегородский облсуд увеличил до 1 млн рублей сумму компенсации с виновника смертельного ДТП

19 сентября 2017 13:43  [66] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский облсуд увеличил до 1 млн рублей сумму компенсации с виновника смертельного ДТП. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 19 сентября 2017 года.

Напомним, в мае 2017 года суд приговорил жителя Нижегородской области к 3,5 годам за совершение смертельного ДТП на угнанном автомобиле. Тогда суд установил, что 24 сентября 2016 года уроженец п. Ковернино угнал в д. Выселок Успенский Ковернинского района автомобиль Toyota Land Cruiser, на котором 25 сентября на дороге Ковернино - Ильино-Заборское столкнулся с движущимся навстречу "ВАЗ 21070".

Водитель ВАЗа погиб на месте аварии, а пассажир этого авто получил ранения. Суд водителя иномарки виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.166 (угон автомобиля) и ч.3 ст.264 (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевших 700 тысяч рублей.

В сообщении объединенной пресс-службы говорится, что осужденный водитель ходатайствовал об отмене приговора, также он просил уменьшить размер компенсации.

"Нижегородский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу подсудимого, апелляционное представление государственного обвинителя и увеличил сумму компенсации морального вреда, подлежащей взысканию с подсудимого до 1 млн рублей. В части назначенного наказания приговор районного суда оставлен без изменения", - говорится в сообщении.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Суд
Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph