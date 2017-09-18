Нижегородский облсуд увеличил до 1 млн рублей сумму компенсации с виновника смертельного ДТП Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский облсуд увеличил до 1 млн рублей сумму компенсации с виновника смертельного ДТП. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 19 сентября 2017 года.



Напомним, в мае 2017 года суд приговорил жителя Нижегородской области к 3,5 годам за совершение смертельного ДТП на угнанном автомобиле. Тогда суд установил, что 24 сентября 2016 года уроженец п. Ковернино угнал в д. Выселок Успенский Ковернинского района автомобиль Toyota Land Cruiser, на котором 25 сентября на дороге Ковернино - Ильино-Заборское столкнулся с движущимся навстречу "ВАЗ 21070".



Водитель ВАЗа погиб на месте аварии, а пассажир этого авто получил ранения. Суд водителя иномарки виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.166 (угон автомобиля) и ч.3 ст.264 (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевших 700 тысяч рублей.



В сообщении объединенной пресс-службы говорится, что осужденный водитель ходатайствовал об отмене приговора, также он просил уменьшить размер компенсации.



"Нижегородский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу подсудимого, апелляционное представление государственного обвинителя и увеличил сумму компенсации морального вреда, подлежащей взысканию с подсудимого до 1 млн рублей. В части назначенного наказания приговор районного суда оставлен без изменения", - говорится в сообщении.