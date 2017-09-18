Жительница Нижегородской области подозревается в убийстве малолетнего сына Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дзержинский городской суд Нижегородской области арестовал женщину, подозреваемую в убийстве своего малолетнего сына. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 19 сентября 2017 года.



Как следует из материалов дела, вечером 17 сентября 2017 года в квартире в г. Дзержинске был обнаружен труп ребенка 2017 года рождения с признаками асфиксии. По подозрению в совершении преступления была задержана мать погибшего.



Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемой под стражу, в том числе в связи с тем, что она проживает в квартире, являющейся местом преступления, где также проживают ее родственники - свидетели по данному делу.



По решению суда арест продлится до 17 ноября 2017 года. Дело возбуждено по п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).