Трое нижегородцев осуждены на сроки от 2 до 2,5 лет за разбойное нападение на юриста Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трое нижегородцев осуждены на сроки от 2 до 2,5 лет за разбойное нападение на юриста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода 19 сентября 2017 года.

Трое жителей Нижнего Новгорода в возрасте от 20 до 27 лет признаны виновными по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Расследованием установлено, что в октябре 2016 года подсудимые напали на мужчину и, угрожая бейсбольной битой и пневматическим пистолетом, похитили у него 18 тысяч рублей. "Молодые люди ошибочно считали, что потерпевший работает в одной из фирм по незаконному обналичиванию денежных средств и перевозит в своем портфеле значительные суммы денег, в то время как потерпевший работал юристом в сфере страхового законодательства у одного из индивидуальных предпринимателей", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Сообщается, что подсудимые полностью признали свою вину и возместили причиненный потерпевшему ущерб. Осужденные приговорены к 2 – 2,5 годам колонии.