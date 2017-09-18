Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
19 сентября 2017 14:16  [46] Находящийся 19 лет в розыске нижегородец был задержан в Мордовии
19 сентября 2017 13:50  [79] Трое нижегородцев осуждены на сроки от 2 до 2,5 лет за разбойное нападение на юриста
19 сентября 2017 13:46  [117] Жительница Нижегородской области подозревается в убийстве малолетнего сына
19 сентября 2017 13:43  [65] Нижегородский облсуд увеличил до 1 млн рублей сумму компенсации с виновника смертельного ДТП
19 сентября 2017 12:34  [169] СК расследует два уголовных дела по фактам травмирования детей в нижегородском батутном центре
19 сентября 2017 12:23  [84] Два нежилых дома сгорели в Нижегородской области 18 сентября
19 сентября 2017 11:12  [252] СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты строителям метро в Нижнем Новгороде
19 сентября 2017 10:52  [95] Суд оставил без изменений приговор жителю Нижегородской области за кражу двух тонн черного металла
19 сентября 2017 10:11  [184] Один человек погиб и два ранено при столкновении иномарки с отбойником в Нижегородской области
18 сентября 2017 18:47  [217] Суд приговорил главбуха МП в Сергаче Нижегородской области к 3,5 годам условно за растрату почти 1,7 млн рублей
Происшествия

Трое нижегородцев осуждены на сроки от 2 до 2,5 лет за разбойное нападение на юриста

19 сентября 2017 13:50  [79] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трое нижегородцев осуждены на сроки от 2 до 2,5 лет за разбойное нападение на юриста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода 19 сентября 2017 года.

Трое жителей Нижнего Новгорода в возрасте от 20 до 27 лет признаны виновными по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Расследованием установлено, что в октябре 2016 года подсудимые напали на мужчину и, угрожая бейсбольной битой и пневматическим пистолетом, похитили у него 18 тысяч рублей. "Молодые люди ошибочно считали, что потерпевший работает в одной из фирм по незаконному обналичиванию денежных средств и перевозит в своем портфеле значительные суммы денег, в то время как потерпевший работал юристом в сфере страхового законодательства у одного из индивидуальных предпринимателей", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Сообщается, что подсудимые полностью признали свою вину и возместили причиненный потерпевшему ущерб. Осужденные приговорены к 2 – 2,5 годам колонии.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph