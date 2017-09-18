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Бизнес

Более 10 представителей крупных нижегородских компаний приняли участие в форуме #СверхновыйHR

19 сентября 2017 13:50  [48] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 10 представителей крупных нижегородских компаний приняли участие в форуме ПФО "#СверхновыйHR: Развитие персонала в условиях трансформации компании. Гибкая организация и лидерство" в рамках VI Международного бизнес-саммита. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского банка Сбербанка России 19 сентября 2017 года.

В пленарном заседании приняли участие 12 спикеров из крупнейших компаний региона: Сбербанка, Ростелекома, Гринатома, НМЖК, AGC Борский стекольный завод и др. Кроме того, с докладами выступили основатель Международной академии коучингa Светлана Чумакова (Москва), преподаватель ММВА Русской школы управления Сергей Трушкин (Москва) и председатель совета директоров Domain Group Nicolas Callus (Malta).

"Темы выступлений затрагивали различные аспекты управления персоналом: что такое Agile и бережливое производство, лидерство, командность и пр. Кроме пленарной сессии, в рамках форума проходили мастер-классы, тренинги, экскурсии и бизнес-квест", - говорится в сообщении.

Инициаторами проведения форума выступили HR Ассоциация ПФО, Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк, Rabota.ru и КА "Региональный кадровый центр".

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