Находящийся 19 лет в розыске нижегородец был задержан в Мордовии Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Находящийся 19 лет в розыске нижегородец был задержан в Мордовии. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Нижегородской области 19 сентября 2017 года.

Согласно информации, мужчина 1966 года рождения находился в федеральном розыске за совершение преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По информации полиции, 29 августа 1998 года злоумышленник избил сожительницу, из-за чего та умерла. После совершенного мужчина скрылся, и был объявлен правоохранителями в федеральный розыск.

В середине сентября 2017 года года в ОМВД России по Починковскому району от коллег из Республики Мордовия поступило сообщение о том, что жительница поселка Атяшево узнала во встречном прохожем данного гражданина. Мужчина был задержан полицейскими и доставлен в ближайший отдел для установления личности. После установления, что мужчина находится в розыске, он был передан починковским сотрудникам полиции. В настоящее время 51-летний обвиняемый заключен под стражу.