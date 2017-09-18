МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за ветра 19 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за сильного ветра 19 сентября 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, сегодня до конца дня местами по региону ожидается усиление юго-западного ветра до 12-17 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных конструкций, падением деревьев. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

ГУ МЧС рекомендует населению: если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва. Находясь в помещении, держитесь вдали от окон, закройте портьеры. На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.