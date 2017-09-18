Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
19 сентября 2017 14:37  [33] НКС приступили к заполнению тепловых сетей в Дзержинске Нижегородской области
19 сентября 2017 14:22  [43] МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за ветра 19 сентября
19 сентября 2017 12:56  [100] Belavia сохранит прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Минск в осенне-зимний период
19 сентября 2017 12:50  [85] Росприроднадзор оштрафовал "Транскомлектстрой" за складирование асфальта при ремонте трассы Р-158 в Нижегородской области
19 сентября 2017 12:16  [89] НКС установили новую запорную арматуру на магистральных и распределительных тепловых сетях Дзержинска
18 сентября 2017 19:08  [322] Работы по строительству стадиона "Нижний Новгород" на Стрелке выполнены на 75%
18 сентября 2017 18:21  [212] Нижегородские активисты собрали более 1,5 тысяч подписей за отмену закона о разрешении строить религиозные объекты в парках
18 сентября 2017 17:55  [179] Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко вручила стипендии 30 одаренным детям 18 сентября
18 сентября 2017 17:47  [126] Нижегородцы собрали около 500 мешков мусора в рамках субботника "Зеленая Россия" 16 сентября
18 сентября 2017 16:59  [210] Комиссия при нижегородской мэрии планирует 21 сентября рассмотреть предложение о сохранении маршрутов №№23 и 55
Общество

МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за ветра 19 сентября

19 сентября 2017 14:22  [43] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за сильного ветра 19 сентября 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, сегодня до конца дня местами по региону ожидается усиление юго-западного ветра до 12-17 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных конструкций, падением деревьев. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

ГУ МЧС рекомендует населению: если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва. Находясь в помещении, держитесь вдали от окон, закройте портьеры. На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph