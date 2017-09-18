Девочка госпитализирована после ДТП с тремя авто на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде

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Девочка госпитализирована в результате ДТП с тремя автомобилями на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде 18 сентября
Девочка госпитализирована в результате ДТП с тремя автомобилями на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде 18 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в 19:30. Согласно информации, 35-летний водитель автомобиля Ford Focus не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилями ВАЗ-21110 и Volkswagen.
В результате ДТП была госпитализирована 10-летняя девочка, находившаяся на заднем сидении ВАЗа. Как сообщает УГИБДД, ребёнок был пристёгнут ремнём безопасности.
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