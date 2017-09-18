Пятый магазин сети "Пятёрочка" в помещении Ростелекома открылся в Нижнем Новгороде 19 сентября Бизнес

Пятый магазин сети "Пятёрочка" в помещении Ростелекома открылся в Нижнем Новгороде 19 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала ПАО "Ростелеком".

Согласно информации, новый магазин "Пятерочка" открылся на первом этаже здания на пр. Гагарина, 11. Магазин, начавший свою работу в рамках соглашения "Ростелекома" с X5 Retail Group, стал пятой по счету торговой точкой в Нижегородской области, открытой на площадях оператора связи.

"Универсам общей площадью более 500 кв. метров полностью соответствует новой концепции сети "Пятерочка", к реализации которой компания приступила в октябре 2013 года. Ранее здесь размещались административные помещения, которые в процессе модернизации и изменения бизнес-процессов оператора высвободилась, что позволило компании "Ростелеком" сдать эти площади в аренду торговой сети", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Ростелекома, в течение 2015-2017 годов компания планирует предложить торговой сети к покупке и в долгосрочную аренду объекты для открытия около 300 универсамов. "По большей части, это производственные здания, расположенные в населенных пунктах в районах уже сложившейся застройки", - отмечается в пресс-релизе.

Напомним, что в 205 году федеральная торговая сеть "Пятерочка" и ПАО "Ростелеком" подписали соглашение о намерениях, в рамках которого компании создают условия для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на повышение эффективности использования объектов недвижимости "Ростелекома". Программа редевелопмента охватывает большинство регионов присутствия "Ростелекома". В Нижегородской области первым магазином в рамках данного партнёрства стал универсам в Семенове, который открылся в апреле 2015 года.