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Политика

ЗС НО вернулось к законопроекту о запрете митингов на улице Б.Покровской в Нижнем Новгороде

19 сентября 2017 15:17  [108] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области вернулось к законопроекту о запрете митингов на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета ЗС НО по вопросам госвласти и МСУ, 19 сентября 2017 года.

Проект изменений в закон о публичных мероприятиях членам комитета представил директор государственно-правового департамента Нижегородской области Леонид Литвиненко.

Литвиненко подчеркнул, что в документе учтено предложение ГУ МВД России по Нижегородской области. "Практически вся улица Большая Покровская занята объектами, зданиями, сооружениями, на территории которых и на прилегающих к ним территориях запрещено проведение публичных мероприятий, что дает основание включить ее в перечень мест, в которых проведение публичных мероприятий запрещается", - процитировал Литвиненко пояснительную записку к законопроекту.

Он также отметил, что против проведения митингов на улице Большой Покровской выступают и ее жители.

Зампредседателя ЗС НО Владислав Егоров (КПРФ) выразил мнение, что законопроект подготовлен с целью невозможности проведения компартией демонстрации в честь 100-летия годовщины Великой Октябрьской революции в центре города в ноябре текущего года. Также он подчеркнул, что формулировка "практически вся улица" является размытой и не соответствует действительности.

Присутствующий на заседании комитета представитель ГУ МВД по региону Владимир Грачев пояснил, что законопроект не ограничивает право граждан на проведение одиночных пикетов и культурно-массовых мероприятий.

По итогам обсуждения законопроект был рекомендован к принятию в двух чтениях.

Напомним, данная инициатива рассматривалась региональным парламентом в марте 2016 года. Тогда вопрос был снят с повестки заседания Заксобрания, поскольку глава региона принял решение его отозвать.

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