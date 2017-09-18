ЗС НО вернулось к законопроекту о запрете митингов на улице Б.Покровской в Нижнем Новгороде

Фото:
Законодательное собрание Нижегородской области вернулось к законопроекту о запрете митингов на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета ЗС НО по вопросам госвласти и МСУ, 19 сентября 2017 года.
Проект изменений в закон о публичных мероприятиях членам комитета представил директор государственно-правового департамента Нижегородской области Леонид Литвиненко.
Литвиненко подчеркнул, что в документе учтено предложение ГУ МВД России по Нижегородской области. "Практически вся улица Большая Покровская занята объектами, зданиями, сооружениями, на территории которых и на прилегающих к ним территориях запрещено проведение публичных мероприятий, что дает основание включить ее в перечень мест, в которых проведение публичных мероприятий запрещается", - процитировал Литвиненко пояснительную записку к законопроекту.
Он также отметил, что против проведения митингов на улице Большой Покровской выступают и ее жители.
Зампредседателя ЗС НО Владислав Егоров (КПРФ) выразил мнение, что законопроект подготовлен с целью невозможности проведения компартией демонстрации в честь 100-летия годовщины Великой Октябрьской революции в центре города в ноябре текущего года. Также он подчеркнул, что формулировка "практически вся улица" является размытой и не соответствует действительности.
Присутствующий на заседании комитета представитель ГУ МВД по региону Владимир Грачев пояснил, что законопроект не ограничивает право граждан на проведение одиночных пикетов и культурно-массовых мероприятий.
По итогам обсуждения законопроект был рекомендован к принятию в двух чтениях.
Напомним, данная инициатива рассматривалась региональным парламентом в марте 2016 года. Тогда вопрос был снят с повестки заседания Заксобрания, поскольку глава региона принял решение его отозвать.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+