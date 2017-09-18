Второй депутат из Б.Ельни в Нижегородской области обвиняется в мошенничестве с землей Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Большеельнинского сельсовета Кстовского района обвиняется в мошенничестве при приобретении земельного участка. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 19 сентября 2017 года.



Согласно обвинительному заключению, депутат раздобыла фиктивное свидетельство на право собственности на землю в Большой Ельне, якобы выданное в 1996 году комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Кстовского района. Таким образом, она противоправно безвозмездно приобрела земельный участок рыночной стоимостью 876 тысяч рублей.



Уголовное дело в отношении депутата возбуждено по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). С нее взята подписка о невыезде.



Напомним, в августе 2017 года стало известно о том, что по той же статье УК РФ обвинение предъявлено бывшему депутату Большеельнинского сельсовета. Он обвиняется в незаконном приобретении участка в деревне Фроловское площадью 1,5 тысячи кв. метров.



Напомним также, что в ноябре 2015 года шесть бывших руководителей Большеельнинского сельсовета были признаны виновными в мошеннических действиях при выделении земельных участков. Решением суда им назначено от семи до трёх лет лишения свободы.