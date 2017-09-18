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Культура и отдых

Три нижегородки вышли в полуфинал "Мисс Офис - 2017"

19 сентября 2017 16:45  [75] Культура и отдых
Ольга Вольская

Ольга Вольская

Фото: missoffice.ru

Три нижегородки вышли в полуфинал "Мисс Офис - 2017". Об этом сообщили организаторы конкурса 19 сентября 2017 года.

Согласно информации, кастинг прошли три жительницы Нижегородской области: Вероника Фомина ("Волго-Вятская пригородная пассажирская компания", г. Дзержинск), Ольга Вольская (рекламное агентство "Мост", Нижний Новгород) и Арина Андриевская ("Строительно-инвестиционная менеджмент-ассоциация", Нижний Новгород"). Всего в полуфинал прошли 100 девушек.

С 20 сентября по 15 октября пройдет интернет-голосование за участие в финале международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц. Голосовать можно один раз, но за троих полуфиналисток. Прошедшие отбор 25 девушек примут участие в финальном шоу "Мисс Офис", которое состоится 1 декабря в Москве. Они поборются за главный приз конкурса – корону победительницы и 1 млн рублей.

Председателем жюри конкурса выступит дизайнер Игорь Чапурин.

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Теги:
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