Три нижегородки вышли в полуфинал "Мисс Офис - 2017" Культура и отдых

Ольга Вольская Фото: missoffice.ru

Три нижегородки вышли в полуфинал "Мисс Офис - 2017". Об этом сообщили организаторы конкурса 19 сентября 2017 года.

Согласно информации, кастинг прошли три жительницы Нижегородской области: Вероника Фомина ("Волго-Вятская пригородная пассажирская компания", г. Дзержинск), Ольга Вольская (рекламное агентство "Мост", Нижний Новгород) и Арина Андриевская ("Строительно-инвестиционная менеджмент-ассоциация", Нижний Новгород"). Всего в полуфинал прошли 100 девушек.

С 20 сентября по 15 октября пройдет интернет-голосование за участие в финале международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц. Голосовать можно один раз, но за троих полуфиналисток. Прошедшие отбор 25 девушек примут участие в финальном шоу "Мисс Офис", которое состоится 1 декабря в Москве. Они поборются за главный приз конкурса – корону победительницы и 1 млн рублей.

Председателем жюри конкурса выступит дизайнер Игорь Чапурин.