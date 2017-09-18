Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
19 сентября 2017 17:49  [23] Горадминистрация отложила строительство водопровода в Кузнечихе Нижнего Новгорода на 2018 год
19 сентября 2017 17:15  [59] Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко рассказала о предварительных итогах партийных проектов "Единой России"
19 сентября 2017 16:53  [60] Более 30 производителей примут участие в ярмарке "Покупайте нижегородское" в Дзержинске 22 сентября
19 сентября 2017 16:23  [85] Администрация Нижнего Новгорода планирует демонтировать 600 незаконных рекламных конструкций в 2017 году
19 сентября 2017 15:07  [104] "Работа по созданию безбарьерной среди ведется, но предстоит сделать еще очень многое", - Надир Хафизов
19 сентября 2017 14:53  [93] Карантин по АЧС введен в Богородском лесничестве в Нижегородской области
19 сентября 2017 14:37  [94] НКС приступили к заполнению тепловых сетей в Дзержинске Нижегородской области
19 сентября 2017 14:22  [101] МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за ветра 19 сентября
19 сентября 2017 12:56  [134] Belavia сохранит прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Минск в осенне-зимний период
19 сентября 2017 12:50  [124] Росприроднадзор оштрафовал "Транскомлектстрой" за складирование асфальта при ремонте трассы Р-158 в Нижегородской области
Общество

Более 30 производителей примут участие в ярмарке "Покупайте нижегородское" в Дзержинске 22 сентября

19 сентября 2017 16:53  [60] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 30 производителей примут участие в ярмарке "Покупайте нижегородское" в Дзержинске 22 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, ярмарка пройдет в рамках реализации областной целевой программы "Покупайте Нижегородское". Свою продукцию на ярмарке представят порядка 30 производителей из Дзержинска, Нижнего Новгорода, Богородска, Городца, Лысково, Ардатова, Ковернино, Бора, Чкаловска, Володарска.

"На ярмарке дзержинцы и гости города смогут приобрести овощную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар, чай, молочную продукцию, мясные полуфабрикаты и колбасные изделия, рыботовары, мед и продукцию пчеловодства, саженцы, промтовары, войлочные изделия, кожгалантерею и товары народно-художественного промысла", - говорится в сообщении.

Организатором выступает управление развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города.

Мероприятие будет проводиться с 09:00 до 15:00 на площадке перед Дворцом культуры химиков (пл. Свадебная).

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph