Более 30 производителей примут участие в ярмарке "Покупайте нижегородское" в Дзержинске 22 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 30 производителей примут участие в ярмарке "Покупайте нижегородское" в Дзержинске 22 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, ярмарка пройдет в рамках реализации областной целевой программы "Покупайте Нижегородское". Свою продукцию на ярмарке представят порядка 30 производителей из Дзержинска, Нижнего Новгорода, Богородска, Городца, Лысково, Ардатова, Ковернино, Бора, Чкаловска, Володарска.

"На ярмарке дзержинцы и гости города смогут приобрести овощную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар, чай, молочную продукцию, мясные полуфабрикаты и колбасные изделия, рыботовары, мед и продукцию пчеловодства, саженцы, промтовары, войлочные изделия, кожгалантерею и товары народно-художественного промысла", - говорится в сообщении.

Организатором выступает управление развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города.

Мероприятие будет проводиться с 09:00 до 15:00 на площадке перед Дворцом культуры химиков (пл. Свадебная).