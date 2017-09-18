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Политика

Суд признал законным решение нижегородской Думы о принятии отчета сити-менеджера Сергея Белова за 2016 год

19 сентября 2017 17:22  [47] Политика
Городская Дума Нижнего Новгорода

Городская Дума Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Суд отказал депутату Гордумы Евгению Лазареву (КПРФ) в признании незаконным решения нижегородской Думы о принятии отчета сити-менеджера Сергея Белова за 2016 год. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил помощник истца Артем Дворецкий.

Заседание Нижегородского районного суда по данному делу состоялось 19 сентября 2017 года. По словам Дворецкого, в иске депутату отказали, но решение будет обжаловано. Отвечая на вопросы информагентства, он также добавил, что Сергей Белов ни на одном заседании по данному иску не присутствовал (как ранее сообщал первый заместитель сити-менеджера Сергей Миронов, Белов находится в отпуске до 27 сентября 2017 года, – прим. НИА "Нижний Новгород").

Напомним, истец считает, что представленный главой администрации отчет не содержит, в частности, следующую обязательную информацию: об исполнении предписаний государственных контролирующих органов об устранении нарушений законодательства и протестов прокурора, а также о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Отчет Сергея Белова был одобрен депутатами 24 мая 2017 года. Евгений Лазарев заявлял тогда, что отчет принимать не нужно, так как он не соответствует формальным требованиям и "является попыткой приукрасить действительность".

Напомним также, что в 2016 году Лазарев оспаривал в суде избрание Сергея Белова главой администрации Нижнего Новгорода, однако суд в итоге оставил в силе это решение Гордумы.

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