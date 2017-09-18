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Общество

Горадминистрация отложила строительство водопровода в Кузнечихе Нижнего Новгорода на 2018 год

19 сентября 2017 17:49  [22] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Горадминистрация отложила строительство водопровода в Кузнечихе Нижнего Новгорода на 2018 год. Об этом 19 сентября 2017 года в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и предпринимательству сообщил заместитель главы департамента финансов городской администрации Владимир Лакасев.

Как отметил в ходе заседания директор департамента строительства горадминистрации Юрий Щеголев, на данный момент по объекту полностью готова проектно-сметная документация, которая проходит процедуру государственной экспертизы.

По словам Лакасева, согласно проекту изменений в бюджет Нижнего Новгорода на 2017 на плановый период 2018-2019 годов, предполагается снятие запланированной суммы в 13 млн рублей из статьи расходов текущего года и выделение 23 млн рублей на 2018 год, чтобы выйти на строительную площадку весной.

Данные средства будут выделены на строительство водопровода, который будет обслуживать существующий жилфонд деревни Кузнечиха и не включают в расчет подключение нового строящегося жилого комплекса.

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