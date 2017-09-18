Лишь один нижегородский кинотеатр намерен показать "Матильду" в день всероссийского выхода фильма Культура и отдых

Кадр из фильма

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Лишь один кинотеатр в Нижнем Новгороде намерен выпустить в прокат фильм "Матильда" (16+).

Как сообщили 19 сентября 2017 года корреспонденту НИА "Нижний Новгород" в кинотеатре "Романов Синема", у них премьерный показ состоится в день всероссийского выхода киноленты – 26 октября.



При этом представители сетей кинотеатров "Империя грез", "Синема парк", официально отказались выпускать киноленту, ссылаясь на заботу о безопасности своих зрителей.



В кинотеатре "Орленок" сообщили, о том, что окончательное решение по данному вопросу не принято и будет обговариваться в зависимости от реакции общественности на премьерных показах.



"В любом случае мы не показываем мировые и российские премьеры в те сроки, в которые они идут в общем прокате. На октябрь у нас запланировано проведение кинофестиваля, поэтому, если фильм и попадет в афишу, то это будет в ноябре", - отметили в кинотеатре.

В свою очередь, директор центра культуры "Рекорд" Наталья Егоршина сказала, что учреждение всегда опирается на мнение своего учредителя – министерства культуры Нижегородской области и пока решение относительно проката не принималось.



"Мы всегда показываем фильмы второго-третьего эшелона. Поэтому до решения о показе "Матильда" еще есть некоторое время", - добавила собеседница агентства.



В городских досуговых центрах "Буревестник", "Искра", "Смена", в нижегородском кинотеатре "Арлекино" сообщили, что не намерены запускать в прокат данную картину, с представителями кинотеатра "Россия" связаться не удалось.



В свою очередь, министерство культуры Нижегородской области сообщило НИА "Нижний Новгород", что кинопрокатчиками в регионе прокат осуществляется напрямую, минуя ведомство и на данный момент сведений о заключенных договорах на прокат "Матильды" в министерство не поступало.



Позиция регионального минкульта полностью совпадает с позицией министерства культуры РФ, которая была отражена в официальном обращении министра Владимира Мединского.



"Во-первых, любая полемика о фильме сейчас беспредметна. Вдвойне абсурдна позиция граждан, которые "фильм не видели, но гневно осуждают" – и даже бравируют этим. Лично я фильм видел. Не буду обсуждать его содержание – это просто некорректно, пока его не увидят зрители. Но свидетельствую: в нем нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии. Во-вторых, минкультуры выдает фильмам прокатные удостоверения строго по законной процедуре. В законе четко описаны основания для отказа. Их в случае с "Матильдой" нет. Мы руководствуемся законом, а не частной вкусовщиной. И, в-третьих, должен разъяснить вопрос со всякими самодеятельными "ограничениями", "запретами" и прочим. Прокатное удостоверение федерального образца – это единственный и исчерпывающий документ, который разрешает прокат на всей территории РФ. Фильму присвоена категория "16+". Это единственное предусмотренное законом ограничение на условия кинопроката. Любые намерения "инициативщиков" на местах "запретить показ", любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры – это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ. Прошу руководство правоохранительных органов обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся "активистов" с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений", - сообщил министр.



Напомним, в декабре 2016 года внучатый племянник балерины Матильды Кшесинской, депутат Госдумы III созыва, бизнесмен Константин Севенард высказывал мнение о том, что "готовящийся к прокату фильм "Матильда" не будет отражать действительные факты из российской истории".

Как сообщало в 2016 году интернет-издание Meduza, после выхода трейлера на фильм пожаловалось движение "Царский крест", активисты начали отправлять однотипные письма в прокуратуру. По их мнению, в фильме негативно показан образ канонизированного святого Николая II, а значит, он нарушает статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти (ст. 282 УК РФ) и оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). Прокуратура проверила сценарий фильма и состава преступления не нашла.

Собственную жалобу на фильм в Генпрокуратуру подала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она заявила, что к ней также обратились активисты, которые к этому времени уже собрали больше 10 тысяч подписей под онлайн-петицией за запрет фильма. Прокуратура проверила трейлер и нарушений снова не нашла. После этого регулярно происходили выступления сторонников запрета фильма, а также составлялись жалобы в правоохранительные органы. 10 августа 2017 года "Матильде" выдали прокатное удостоверение на показ по всей России с рейтингом 16+.



СПРАВКА:

"Матильда" – готовящийся к прокату российский исторический художественный фильм режиссёра Алексея Учителя, повествующий о судьбе балерины Матильды Кшесинской и её отношениях с цесаревичем Николаем Александровичем - будущим последним российским императором Николаем II. Планируемый выход картины стал предметом общественной полемики о степени достоверности исторических фактов, представленных в киноленте.