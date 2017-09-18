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Общество

Первые 10 нижегородцев завершили реабилитацию в наркодиспансере по программе сертификатов

19 сентября 2017 18:18  [57] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первые 10 нижегородцев завершили реабилитацию в наркодиспансере по программе сертификатов. Об этом пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области сообщила 19 сентября 2017 года.

Минздрав региона и облнаркодиспансер начали реализацию проекта по выдаче сертификатов наркопотребителям с целью их реабилитации в 2016 году. Сертификатом на 150 тысяч рублей может воспользоваться совершеннолетний потребитель наркотиков, постоянно проживающий в регионе и прошедший курс лечения от наркомании.

Специалист областного наркодиспансера, психиатр-нарколог Владимир Стемасов сообщил, что первые 10 человек уже прошли шестимесячную реабилитацию по программе сертификатов. "На данный момент мы констатируем, что все нашли себя в социуме. Многие очень удачно нашли себя в волонтерском движении, другие – вышли на работу. Некоторым удалось помириться и воссоединиться с семьями", - пояснил Стемасов.

По данным минздрава, в пилотном этапе программы участвуют два реабилитационных центра - "Стэп" и "Трезвение".

По словам директора благотворительного фонда "Стэп" Ольги Кузьмичевой, во время шестимесячной реабилитации резиденты центра слушают лекции о природе зависимости, общаются с товарищами по несчастью, ухаживают за домашними питомцами, занимаются спортом, привыкают к жизни без психоактивных веществ.

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