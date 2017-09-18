"Ростелеком" и Пенсионный фонд России расширили объем материалов программы "Азбука Интернета" Общество

ПАО "Ростелеком" и Пенсионный фонд России расширили объем материалов программы "Азбука Интернета". Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 19 сентября 2017 года.



Согласно информации, теперь базовый курс программы состоит из 14 уроков. Две новые главы посвящены таким важным темам, как электронные услуги, доступные на сайте Пенсионного фонда России, и поиск работы через интернет.



"Существенно обновлена также глава, посвященная самым первым шагам в освоении компьютера: теперь в учебнике подробно разобраны две версии операционной системы Windows, седьмая и десятая. Преподаватель может подробнее разобрать использование той версии, которая установлена на компьютерах большинства учеников его группы", - говорится в сообщении.



Кроме того, значительно расширен раздел об оплате товаров и услуг через интернет: есть описание наиболее распространенных банковских карт и алгоритма оплаты, особое внимание уделено правилам безопасности при совершении финансовых операций в интернете. Рекомендации и методические материалы для преподавателей также приведены в соответствие с содержанием новой версии базового учебника по программе "Азбука Интернета".



СПРАВКА:

Обучающее пособие и интернет-портал "Азбука интернета" разработаны для обучения пенсионеров компьютерной грамотности. Целью сотрудничества ПАО "Ростелеком" и Пенсионного фонд России является облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повышению качества жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в интернете.