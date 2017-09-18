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Бизнес

Сбербанк запустил "облачный" сервис "Моя торговля" для автоматизации работы небольших компаний и интернет-магазинов

19 сентября 2017 18:49  [48] Бизнес

Сбербанк запустил "облачный" сервис "Моя торговля" для автоматизации работы небольших компаний, интернет-магазинов и малых производственных предприятий. Об этом пресс-служба банка сообщила 19 сентября 2017 года.

"Сервис позволяет привести их деятельность в соответствие с требованиями нового федерального закона ("54-ФЗ"), в том числе и для онлайн-торговли", - говорится в сообщении.

Сервис объединяет в одной системе продажи, закупки, склад, финансы и CRM. Владелец магазина в любой момент видит остатки товаров по всем торговым точкам и понимает, какие из них необходимо докупить, может удалённо контролировать работу продавцов (открытие/закрытие смены, продажи, сумму скидок, создаваемые в сервисе документы). Уже через несколько дней накопившиеся данные помогут оценить эффективность торговли. Мобильные приложения сервиса "Моя торговля" для iOS и Android позволят оставаться на связи со своим бизнесом в любой точке земного шара и в любое время.

"Мы активно развиваем линейку "облачных" небанковских сервисов для клиентов Сбербанка. С их помощью можно существенно облегчить предпринимателю ведение дел в самых разных областях. Сейчас у нас уже 19 подобных предложений – от облачной бухгалтерии до решения по управлению торговлей", - рассказал директор проектов дивизиона "Цифровой корпоративный банк" банка Сергей Паршиков.

Воспользоваться сервисом "Моя торговля" может любой предприниматель, зарегистрировавшийся на сайте sb-mt.ru. Первые три месяца это абсолютно бесплатно. После регистрации аккаунта потребуется пройти 15-минутное интерактивное обучение. Затем можно приступать к работе: загружать каталог товаров и поставщиков, оформлять продажи. Если у бизнесмена есть интернет-магазин, он может воспользоваться возможностями интеграции с любой популярной CMS, что займёт не более получаса. Сервис интегрирован с другими подобными продуктами Сбербанка: онлайн-кассой "Эвотор" и сервисом "Сайт для бизнеса". Используя их, предприниматель может существенно снизить издержки, вести автоматизированный учёт, анализировать и систематизировать производственные процессы.

Оператором сервиса является разработчик облачных решений для торговли – компания "МойСклад".

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Теги:
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