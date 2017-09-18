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Происшествия

Уголовное дело об убийстве пенсионеров и краже икон в Нижегородской области направлено в суд

19 сентября 2017 19:13  [43] Происшествия
Одна из похищенных икон

Одна из похищенных икон

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Уголовное дело об убийстве пенсионеров и краже икон в Нижегородской области направлено в суд. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 19 сентября 2017 года.

Напомним, 15 сентября 2016 года в своем доме в дер. Русениха Воскресенского района были обнаружены 63-летний мужчина с огнестрельным ранением в голову и его 62-летняя жена с ножевым ранением. Из дома были похищены семь старинных икон приблизительно 16-17 веков.

Спустя неделю, следователи СК совместно с полицейскими задержали подозреваемого в совершении преступления, им оказался 44-летний житель Краснооктябрьского района. В непосредственной близости с жилищем подозреваемого обнаружены и изъяты семь похищенных икон.

По версии следствия, 14 сентября обвиняемый совместно с 20-летней девушкой приехал в дом к дальним родственникам бывшей жены. Он убил пенсионеров, после чего, похитив иконы, он и его спутница покинули место происшествия.

Мужчина, который ранее был судим, в ходе следствия был заключен под стражу, а девушке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Вину мужчина не признал, его сообщница, обвиняемая по п. "б, в" ч. 4 ст. 162 УК РФ, вину признала в полном объеме.

В настоящее время дело по п. "а, д, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем); п. "б, в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего); ч. 1 ст. 325.1 (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, совершенное в целях совершения особо тяжкого преступления) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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